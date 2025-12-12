Natale a Modena, lo storico presepe ritrovato allestito in Comune

Sarà lo storico “presepe ritrovato” degli Amici del Corni ad accogliere, fino al 6 gennaio, i consiglieri, gli amministratori e i visitatori che durante il mese di dicembre entreranno nella sala dei Passi Perduti in Municipio.

Datata 1912, l’opera si compone di nove statue di terracotta, realizzate con la tecnica del gesso a colaggio, che rappresentano la Madonna, San Giuseppe, il bue e l’asinello, quattro pastori e una pecora.

L’iniziativa, a cura della Presidenza del Consiglio Comunale e in collaborazione con Modenamoremio, è resa possibile grazie ai volontari del Gruppo Museo Laboratorio Associazione Amici del Corni che da anni si prendono cura del gruppo scultoreo, un tempo in cattivo stato di conservazione e oggi, grazie alla loro accurata attività di manutenzione, tornato all’originario splendore.