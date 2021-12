No Green pass a Modena, la protesta pacifica rinasce a Parco Ferrari

Si chiama 'Festa del buen vivir' ed è l'evento con cui il fronte modenese del no green pass che si è staccato dalle ultime manifestazioni in centro, vuole rilanciare la protesta pacifica contro il certificato verde. Il cappello è quello del gruppo regionale 'La gente come noi', ma l'organizzazione modenese si chiama 'Modena libere menti' ed è formata da coloro che nelle settimane scorse hanno abbandonato il famoso gruppo Modena Libera. L'evento è in programma sabato pomeriggio 18 dicembre, dalle 14.30, al Parco Ferrari, lato via Emilia. Si tratta di un appuntamento apartitico e autorizzato, previsti anche laboratori per bambini.