Non è la Dad: la scuola da casa è realtà, boom di casi in regione, ora sono 1.900

Erano 'solo' 582 casi in regione quattro anni fa, nel 2018, prima del COVID. Oggi sono diventati circa 1.900 i bambini e i ragazzi emiliano-romagnoli che non vanno a scuola ma vengono istruiti direttamente dai loro genitori a casa.Un fenomeno in crescita evidenziato in commissione in Regione da Bruno Di Palma, vicedirettore dell'Ufficio scolastico regionale, ascoltato in commissione Cultura e scuola dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna. L'istruzione parentale, ha spiegato, 'è alternativa alle aule scolastiche. I genitori decidono di dare un istruzione direttamente, la scuola famigliare, e devono presentare una comunicazione preventiva. Al termine dell'anno, lo studente sostiene un esame per accedere alla classe successiva'.E i casi sono in netto aumento: 'il più corposo è avvenuto nell'anno scolastico 2020-21 (1.671), e nel 2022 si arriverà a circa 1.900. La causa è dovuta alla pandemia, ma ci sono anche altre motivazioni.'Sono d'accordo- ha risposto Di Palma- sul monitoraggio dell'istruzione parentale per capire le motivazioni delle scelte'. Inoltre 'nessuno intende incentivare la Dad- ha scandito- c'è la volontà di fare scuola in presenza. La Dad è stata la scialuppa di salvataggio nella prima parte della pandemia. Ora, anche con quattro positivi in classe si continua ad andare in presenza con la mascherina Ffp2.C'è invece chi a scuola non può proprio andarci, per motivi di salute. Negli ospedali dell'Emilia-Romagna ci sono diverse sezioni autorizzate grazie a convenzioni con le aziende ospedaliere. Sono 18 le sezioni, a livello regionali: due di scuola dell'infanzia, otto di primaria, cinque di media e tre di superiore, che si trovano negli ospedali di Bologna, Montecatone, Sassuolo, Modena e Parma. Per quanto riguarda l'istruzione domiciliare, i progetti sono aumentati: sono 148 al 30 aprile, il 32% dei quali riguarda minori con patologie oncologiche, 17% ragazzi che hanno subito traumi o interventi chirurgici, il 14% ha invece patologie psicologiche (di cui si registra un aumento dei casi dopo la pandemia e l'11% legato a disturbi alimentari).