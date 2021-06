Nuova Cra Ramazzini, stop al cantiere, il caso in Consiglio

'Da ormai parecchie settimane i lavori della nuova CRA Ramazzini appaiono fermi senza un’apparente motivo oggettivo. E’ giunta voce ai cittadini che l’attuale Impresa costruttrice della nuova struttura,per conto della soc. coop. Domus Assistenza, intende ritirarsi e dovrà essere sostituita da un’altra per l’ultimazione dei lavori e sta inevitabilmente crescendo la preoccupazione nei cittadini che tale blocco deilavori possa compromettere, per un tempo indeterminato, lo sviluppo del progetto che permetterebbe l’indispensabile incremento del numero di posti nelle CRA della città e, contestualmente, allungherebbe anche le tempistiche per la realizzazione dell’ampliamento dell’Istituto Fermi di Modena'Sono alcune considerazioni inserite in premessa all'interrogazione alla giunta comunale presentata dal gruppo consiliare Sinistra Per Modena rispetto allo stato di avanzamento per la realizzazione della nuova CRA Ramazzini e dei vari passagi da rispettare. Tra questi il liberare contestalmente all'apertura della nuova Cra, la vecchia sede di via Luosi. Passaggio che sulla base del coronoprogramma dovrebbe avvenire entro la fine del 2021. L'impresa aggiudicataria dei lavori ha solo sospeso l'attività o si è ritirata del tutto dal contratto? Costa sta facendo la cooperativa Domus (costrutture e gestore), per garantire il rispetto dei tempi previsti di realizzazione della nuova CRA. Domande riportate nell'interrogazione consiliare di sinistra per Modena alla quale la giunta è chiamata a rispondere.Il cantiere della nuoca Casa residenza anziani Ramazzini sorge a Modena nell’area tra via San Faustino e via Padovani e sostituirà l’attuale Cra Ramazzini. Annunciato nel novembre 2019 per una durata di 18 mesi il cantiere, oltre ad alcune complessità di carattere autorizzativo, ha dovuto subire lo stop legato all'emergenza Covid. La realizzazione fa capo alla cooperativa sociale Domus Assistenza aderente a Confcooperative, soggetto costruttore e gestore.