Nuova impennata Covid a Modena: aumentano casi e ricoveri

Inversione di tendenza nell’ultima settimana di osservazione, con l’aumento del numero di nuovi casi e della percentuale di positività, stabile invece il numero di persone esaminate. Aumentano anche i ricoveri quotidiani. Sono infatti 65 i pazienti Covid positivi ricoverati, a lunedì 26 settembre, negli ospedali modenesi (erano 49 il 19 settembre, +33%). Da report regionale risultano ricoverati 37 pazienti covid positivi in AOU, 5 all’Ospedale di Sassuolo e 23 negli ospedali a gestione Ausl.Il totale di positivi segnalati a livello regionale per la provincia di Modena è di 282.057 (erano 280.654 lo scorso 19 settembre) mentre sono accertati 1.685 (erano 1.310 il 19 settembre, +29%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19.Sono in isolamento 1.620 persone covid positive (erano 1.261 il 19 settembre, +28%).Il tasso settimanale di incidenza è di 220 casi per 100.000 abitanti (+30% rispetto alla settimana precedente).Ecco la distribuzione delle persone in isolamento sui Comuni della provincia di Modena, quasi tutti in aumento:Bastiglia 6Bomporto 27Campogalliano 12Camposanto 3Carpi 166Castelfranco 60Castelnuovo 30Castelvetro 15Cavezzo 22Concordia 28Fanano 3Finale 31Fiorano Modenese 36Formigine 89Frassinoro 6Guiglia 13Lama Mocogno 4Maranello 32Marano 19Medolla 15Mirandola 52Modena 446Montecreto 1Montefiorino 8Montese 1Nonantola 50Novi di Modena 15Palagano 12Pavullo nel Frignano 81Pievepelago 3Polinago 4Prignano 4Ravarino 12Riolunato 2San Cesario 27San Felice 17San Possidonio 6San Prospero 10Sassuolo 102Savignano 17Serramazzoni 14Sestola 1Soliera 41Spilamberto 16Vignola 55Zocca 6Totale 1620