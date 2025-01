Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Fiepet Confesercenti Modena ha segnalato un significativo calo delle vendite di alcolici nei ristoranti e nei bar, con una riduzione compresa tra il -10% e il -20% dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada. Questo fenomeno è attribuibile, secondo l'associazione, al timore dei clienti riguardo alle nuove normative, che prevedono sanzioni più severe per chi guida con un tasso alcolemico superiore a 0,50 g/l.'I ristoranti e i bar stanno subendo un forte calo delle vendite di alcolici dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della strada. Pur essendo consapevoli e pienamente d'accordo sulla necessità di disincentivare l'abuso di alcol, è altrettanto necessario trovare una soluzione per chi desidera bere in modo responsabile, senza dover poi intercorrere nelle sanzioni previste dal codice' commenta Catia Fornari, Presidente Provinciale Fiepet Confesercenti Modena.In quest'ottica, Fiepet Confesercenti Modena propone l'installazione incentivata di etilometri nei pubblici esercizi per consentire ai clienti di effettuare controlli preventivi prima di mettersi alla guida. Attualmente, è obbligatorio mettere a disposizione dei propri clienti l'etilometro solo se gli esercizi rimangono aperti dopo le 24. Inoltre, viene sottolineata l'importanza di incentivare il trasporto sicuro, attraverso servizi di navette che possano accompagnare i clienti a casa, garantendo così un ritorno senza rischi.'È fondamentale supportare i pubblici esercizi, offrendo loro gli strumenti necessari per promuovere un consumo di alcolici consapevole e responsabile. Solo così si potrà tutelare sia la salute pubblica che l'economia delle nostre imprese' conclude Fornari.