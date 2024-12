'Nuovo Codice della Strada: mancano investimenti in forze di polizia'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Non vorremmo che il nuovo Codice, con le tante zone d'ombra ancora non chiarite, finisse per creare più complicazioni sia alle forze dell'ordine sia agli utenti della strada e in particolare a quelli più esposti, come gli autotrasportatori che corrono il rischio di vedere la propria attività sospesa con danni incalcolabili - spiega Cinzia Franchini -.

Dobbiamo infatti sgomberare il campo da un grande equivoco: chi viaggia in regola non ha alcun timore dei controlli sulle strade, anzi, i tanti piccoli imprenditori dell'autotrasporto li auspicano perché solo attraverso le verifiche si può far emergere distorsioni e illegalità che inquinano il mercato. Per far questo però sarebbero servite risorse vere, veri investimenti per la Polizia stradale che da anni, nonostante promesse, slogan e lusinghe, deve fare i conti con una carenza di personale atavica. Emblematica, del resto, la scarsa attenzione nei confronti della Polizia stradale, se è vero che lo stesso calendario 2025 della Polizia dimentica di citarla'.

'Uniformarsi alle regole Europee limitandosi a un pesante giro di vite su norme e sanzioni non è rispettoso, prima di tutto per gli uomini e le donne in divisa chiamati ai controlli - chiude Franchini -. Cosa serve promettere sequestri e azioni penali quando non si è in grado di controllare nemmeno, per fare un esempio facile, il trasporto delle merci pericolose, quando la normativa ADR a causa del mancato investimento in formazione è materia oscura per chi è chiamato a vigilare sul suo rispetto? Ma questo è solo appunto un esempio tra i tanti: la verità è che chi non rispetta le regole oggi continuerà a farlo, in barba a ogni inasprimento e punizione'.