'Nuovo comparto Vaciglio, incendi, vandali e baby gang: denunciamo ma nessuno fa nulla'

Appello del Comitato Inquilini del Parco Estense sul clima di crescente insicurezza e vandalismo causato da un gruppo di ragazzini minorenni e non che, da settimane, sta creando problemi di vario genere nel quartiere del nuovo comparto Vaciglio. Secondo quanto riportato dal Comitato, i giovani protagonisti di questi comportamenti scorretti stanno mettendo a dura prova la tranquillità dei residenti.'Segnaliamo incendi nel bosco adiacente al parco, con il rischio di danni ambientali e per la sicurezza di tutti; picconate ai muri delle abitazioni e delle strutture pubbliche, che stanno deteriorando il patrimonio comune, urla e schiamazzi a tutte le ore del giorno e della notte, disturbando il riposo e la quiete dei residenti e infine, l’incendio di fumogeni che ha causato momenti di paura e disagio tra i cittadini' - spiega il Comitato -. Aggiungiamo anche minacce a persone anziane: più volte abbiamo mandato email all'assessore Guerzoni e al sindaco, ma al di là di interventi da parte delle forze dell'ordine, nulla è cambiato. E' stato anche installato un campetto da basket con incentivi Pnrr, abbiamo chiesto lo spostamento poichè giocano anche in piena notte, ma inutilmente'.'Siamo molto preoccupati per questa escalation di comportamenti irresponsabili.La nostra comunità merita di vivere in un ambiente sicuro e sereno, ma purtroppo ci troviamo sotto scacco di questa banda di minorenni che sembra agire impunemente. Chiediamo alle autorità di intervenire con urgenza per tutelare i cittadini e ripristinare la legalità nel quartiere - afferma il presidente del Comitato, Claudio Zoboli -. Le autorità locali sono state già informate e stanno valutando le misure più adeguate per affrontare questa situazione. Nel frattempo, il Comitato invita i residenti a segnalare ogni episodio sospetto e a collaborare per garantire un ambiente più sicuro per tutti. Il Parco Estense deve rimanere un luogo di aggregazione e tranquillità, non un teatro di vandalismi e soprusi. La speranza è che, con l’intervento delle forze dell’ordine e la collaborazione della comunità, si possa presto tornare a vivere in un clima di rispetto e sicurezza'.