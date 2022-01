Obbligo vaccino? Inghilterra addio pandemia, Italia lede dignità umana

Come al solito raccontiamo le cose come stanno, poi ognuno valuterà a suo giudizio.L’ EMA e l’AIFA a domande precise sull’effetto immunologico e cancerogeno dei farmaci ad RNA attualmente inoculati rispondono di non aver avuto tempo sufficiente e risorse economiche sufficienti per valutare questi rischi. Infatti sulla “sicurezza ed efficacia” si esprimeranno solo fra due anni. Altro dato assodato è che i vaccinati anche con terza dose possono infettare ed infettarsi come i non vaccinati. Nel mondo poi più di un miliardo di persone è stata vaccinata con un vaccino vero, il coronavac cinese, e con ottimi risultati ma per motivi mai spiegati in Europa Occidentale Stati Uniti e Israele (territori Pfizer e Moderna) non sono mai stati autorizzati.Nessuno sa (usando metodi scientifici di controllo) se l'Omicron è di per sè meno pericolosa per tutti vaccinati e non vaccinati (e l’osservazione empirica per questo depone) o se è merito dei vaccini.In Italia no: nessun riguardo per il rapporto rischi-benefici ma un obbligo (che dovrebbe essere libero da ogni pressione od estorsione) a cui sottopongono milioni di persone e che per giunta devono controfirmare (o questa minestra o salti dalla finestra).Obbligo che non ha nessun razionale medico, anticostituzionale, in contrasto con tutte le convenzioni internazionali e lesivo della dignità della persona.In questi giorni abbiamo vissuto l’ennesimo paradosso: i magistrati del Tar hanno dovuto rammentare agli ordini custodi della deontologia e completamente appiattiti sulle regole dettato dal governo che il medico (proprio per obbligo deontologico) può e deve agire in Scienza e Coscienza nell’interesse del paziente e non ubbidire ciecamente.