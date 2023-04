Oggi è il giorno di 'Modena di corsa con l'Accademia'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La manifestazione si svolgerà domenica 30 APRILE 2023, con partenza da Piazza Roma alle ore 9.30 ed arrivo in Piazza Roma.Sono previsti due percorsi, uno di 4 Km e l’altro di 10 Km, che si svilupperanno lungo le strade e le piste ciclabili di Modena.La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di età. I partecipanti potranno procedere di corsa, di passo o nordic walking, scegliendo il percorso da seguire.I partecipanti dovranno essere in possesso del certificato di idoneità di tipo A previsto rilasciato dal medico curante.La quota di iscrizione è di € 2,00. L’intera somma ricavata dalle iscrizioni sarà devoluta alla Fondazione HOSPICE MODENA.All’atto dell’iscrizione verrà consegnata una maglietta da indossare durante la manifestazione ed un braccialetto monouso valido per il ritiro, all’arrivo, di un oggetto ricordo (fino ad esaurimento).Durante la manifestazione sarà sospesa la circolazione stradale (escluso mezzi di soccorso) nelle vie interessate dal percorso che sarà il seguente: piazza Roma, largo San Giorgio, via Farini, via Emilia centro, largo Porta Bologna, viale Martiri della Libertà, viale Rimembranze, piazzale Risorgimento, viale Vittorio Veneto, largo Aldo Moro, via Emilia ovest, viale Italia, parco Città di Londrina, parco Enzo Ferrari, via Emilia ovest, via Emilia centro, via Ganaceto, viale Monte Kosica, via della Manifattura Tabacchi, calle Bondesano, corso Vittorio Emanuele II, piazzale Basile d’Aleo, Cortile d’onore dell’Accademia militare, piazza Roma.Già dalle 7 del mattino, fino alle 13, sarà vietata la sosta, con rimozione, in corso Cavour (sul lato di Palazzo Ducale nel tratto compreso tra corso Canalgrande e corso Vittorio Emanuele).In largo Aldo Moro e in via Rainusso saranno create corsie transitabili ai veicoli, tramite il posizionamento di coni o transenne, per consentire il transito verso viale Barozzi.Anche il trasporto pubblico locale potrà subire temporanee variazioni di percorso.