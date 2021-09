Ok tamponi salivari? Se solo molecolari non è una conquista ma bluff

I timidi detrattori dell'ultimo decreto sul Green Pass (la Lega in testa) hanno cercato di usare l'equiparazione dei tamponi salivari ai tamponi naso-faringei come una giustificazione al loro sì in extremis al Decreto. Il fatto è che - al di là della narrazione falsata da molti media - l'ok ai tamponi salivari ad oggi non rappresenta affatto una facilitazione per l'ottenimento del Green Pass. Perchè? Perchè quasi tutti omettono un ulteriore aggettivo alla definizione di 'tampone salivare' ed è la parola 'molecolare'.Questo significa che, ad oggi e salvo diversi chiarimenti del Governo, gli unici tamponi salivari consentiti per il rilascio del certificato verde sono quelli ottenibili nelle cliniche di laboratorio, che hanno un costo che varia dai 64 ai 105 euro a seconda della Regione e che hanno un tempo di responso di un giorno. Le farmacie ad oggi non eseguono quindi tali test e di fatto - considerata la validità di 48 ore del lasciapassare ottenuto - la loro efficacia per il Green Pass è di appena un giorno o anche meno.Il risultato è che per ottenere il Green Pass i cittadini continueranno a fare i tamponi nasofaringei rapidi in farmacia (costo 15 euro per tutti, 8 euro dai 12 ai 17 anni e gratis sotto i 12 anni e per gli esenti).La vera battaglia sarebbe stata quella per i tamponi salivari rapidi, ottenibili in farmacia e utilizzati per qualche mese questa estate e poi bloccati.Ad oggi in ogni caso - come ci ha spiegato Federfarma Modena - nessuna farmacia nella nostra provincia esegue tamponi salivari validi per l'ottenimento del Green Pass.