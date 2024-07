Olimpiadi dei centri estivi: una grande festa per 800 bambini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Assieme ad Abiuso presente un parterre de roi istituzionale, accolto da Gennaro Puca, responsabile World Child, e Vera Tavoni, presidente Uisp Modena, organizzatori delle Olimpiadi: «Un momento ormai imprescindibile che si colloca al centro dell’estate – hanno dichiarato all’unisono – e che ci fa vedere in maniera concreta quanto il nostro lavoro sui bambini sia imprescindibile da un punto di vista sociale e della salute». Ha portato il suo saluto anche Federica Venturelli, assessora all’istruzione: «Nei centri estivi come nello sport e come nella scuola è importante il concetto di squadra – le parole della Venturelli – ovvero che chi sta davanti dia la mano a chi è dietro per arrivare insieme allo stesso traguardo. Che qui è quello del divertimento e della socialità». Con lei Andrea Bortolamasi, nuovo assessore allo sport: «Una bellissima festa, un bellissimo modo per stare insieme in un contesto come quello di Sport Village che ha nello sport e nella socialità i suoi due cardini essenziali. Il lavoro degli enti coi servizi alle famiglie, ad esempio attraverso i centri estivi, è fondamentale. Il mondo delle polisportive? È un riferimento per il presente e per il futuro della nostra città. Serve uno sforzo di tutti per renderle il più adeguate possibile alle sfide che ci attendono».