Orienta 2026: due eventi per conoscere l'offerta formativa Unimore

Unimore ai vertici regionali per occupazione post laureaUn’attenzione al percorso formativo di studenti e studentesse che emerge anche dai dati dell’ultimo Rapporto AlmaLaurea sull’occupazione dei laureati, che conferma Unimore ai vertici regionali per occupazione e retribuzioni, con risultati superiori alla media: 84,5% di occupati tra i laureati triennali a un anno dal titolo (media regionale: 78,6%); 90% di occupati tra i laureati magistrali biennali a un anno dalla laurea (media regionale: 82,7%) e 93,9% di occupati a cinque anni dalla laurea magistrale, al primo posto tra gli atenei emiliano romagnoli.“La scelta universitaria è un momento cruciale che Unimore si impegna a sostenere con una strategia di ascolto e accompagnamento attivo. In questa fase delicata, il nostro impegno è di accogliere le aspirazioni di studenti e studentesse per aiutarli a realizzarle, offrendo non solo le conoscenze tecniche necessarie per il lavoro, ma anche quelle qualità umane fondamentali per la vita.
Due momenti informativiL’evento si svolgerà in due momenti distinti e complementari: giovedì 18 febbraio è prevista una giornata di presentazione online dei Corsi di Studio, in streaming e su prenotazione, dedicata alle Lauree triennali e alle Magistrali a ciclo unico. Dalle 9.00 alle 12.30, attraverso sessioni tematiche, i docenti illustreranno contenuti didattici, sbocchi professionali e caratteristiche dei singoli programmi. È possibile prenotarsi per la presentazione del corso o dei corsi di proprio interesse direttamente dal sito di Ateneo (https://www.unimore.it/it/UnimoreOrienta/UnimoreOrienta-2026-Presentazione-Corsi ) .
L'attestato di partecipazione sarà disponibile al termine dell'iniziativa e sarà inviato sulla e-mail utilizzata per la registrazione solo agli studenti che avranno seguito l'evento per almeno il 75% della durata complessiva.'L’edizione di Unimore Orienta di quest’anno introduce una proposta rinnovata, più vicina al linguaggio e alle aspettative degli studenti: un talk show dinamico, costruito attraverso interviste pensate per raccontare l’anima dei corsi di studio.
Tutti coloro che invece fossero interessati a visitare dal vivo i Dipartimenti, dialogare con docenti, tutor e studenti, approfondire le possibilità di carriera, esplorare i servizi dedicati agli studenti e vedere i laboratori all’interno dei campus di Modena, Reggio Emilia e Mantova, potranno farlo dal 23 al 26 febbraio, partecipando agli Open Day dei Dipartimenti Unimore, in presenza e sempre su prenotazione. Gli incontri saranno articolati in fasce orarie mattutine (9.00–12.00) e pomeridiane (15.00–18.00) sempre prenotabili online (https://www.unimore.it/it/UnimoreOrienta/UnimoreOrienta-2026-OpenDay).Unimore Orienta si conferma un momento fondamentale per orientarsi in modo consapevole nel panorama universitario: un’occasione per riflettere sulle proprie aspirazioni professionali, confrontarsi direttamente con chi vive l’università ogni giorno e iniziare il percorso accademico con strumenti di scelta solidi e informati.Per maggiori informazioni e programmi dettagliati: https://www.unimore.it/it/unimoreorienta
Nella foto da sx: Paolo Grasso (Direzione Servizi agli studenti, la Vicerettrice Monia Montorsi, la delegata per l'oreinatemnto in ingresso Carol Imbriano