Orienta 2026: due eventi per conoscere l'offerta formativa Unimore

Unimore ai vertici regionali per occupazione post laurea





Due momenti informativi

È iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2026 di Unimore Orienta, l’iniziativa annuale di orientamento dedicata alla conoscenza dell’offerta formativa di Unimore per l’anno accademico 2026-2027 e all’accompagnamento nella scelta del percorso di studi universitari. Docenti, coordinatori didattici, studentesse e studenti, insieme a testimonial dal mondo del lavoro, saranno a disposizione per illustrare i corsi di studio, rispondere alle domande e supportare le future matricole nella preparazione al proprio progetto formativo.Un’attenzione al percorso formativo di studenti e studentesse che emerge anche dai dati dell’ultimo Rapporto AlmaLaurea sull’occupazione dei laureati, che conferma Unimore ai vertici regionali per occupazione e retribuzioni, con risultati superiori alla media: 84,5% di occupati tra i laureati triennali a un anno dal titolo (media regionale: 78,6%); 90% di occupati tra i laureati magistrali biennali a un anno dalla laurea (media regionale: 82,7%) e 93,9% di occupati a cinque anni dalla laurea magistrale, al primo posto tra gli atenei emiliano romagnoli.“La scelta universitaria è un momento cruciale che Unimore si impegna a sostenere con una strategia di ascolto e accompagnamento attivo. In questa fase delicata, il nostro impegno è di accogliere le aspirazioni di studenti e studentesse per aiutarli a realizzarle, offrendo non solo le conoscenze tecniche necessarie per il lavoro, ma anche quelle qualità umane fondamentali per la vita.Unimore Orienta è l'occasione per scoprire un ambiente che valorizza il talento di ragazzi e ragazze per accompagnarli passo dopo passo verso un futuro solido e concreto” - ha commentato la Prof.ssa Monia Montorsi, Vicerettrice con delega alla comunità studentesca, orientamento e diritto allo studio.L’evento si svolgerà in due momenti distinti e complementari: giovedì 18 febbraio è prevista una giornata di presentazione online dei Corsi di Studio, in streaming e su prenotazione, dedicata alle Lauree triennali e alle Magistrali a ciclo unico. Dalle 9.00 alle 12.30, attraverso sessioni tematiche, i docenti illustreranno contenuti didattici, sbocchi professionali e caratteristiche dei singoli programmi. È possibile prenotarsi per la presentazione del corso o dei corsi di proprio interesse direttamente dal sito di Ateneo (https://www.unimore.it/it/UnimoreOrienta/UnimoreOrienta-2026-Presentazione-Corsi ) .L'attestato di partecipazione sarà disponibile al termine dell'iniziativa e sarà inviato sulla e-mail utilizzata per la registrazione solo agli studenti che avranno seguito l'evento per almeno il 75% della durata complessiva.'L’edizione di Unimore Orienta di quest’anno introduce una proposta rinnovata, più vicina al linguaggio e alle aspettative degli studenti: un talk show dinamico, costruito attraverso interviste pensate per raccontare l’anima dei corsi di studio.Un racconto che va oltre la descrizione degli insegnamenti per aprire uno sguardo autentico sul futuro, capace di ispirare i giovani, accendere curiosità e accompagnarli con consapevolezza verso le proprie scelte. Un’iniziativa resa possibile dall’energia, dalla partecipazione e dal grande entusiasmo di tutti i protagonisti coinvolti” – ha proseguito la Delegata per l’Orientamento in Ingresso Prof.ssa Carol Imbriano.Tutti coloro che invece fossero interessati adialogare con docenti, tutor e studenti, approfondire le possibilità di carriera, esplorare i servizi dedicati agli studenti e vedere i laboratori all’interno dei campus di Modena, Reggio Emilia e Mantova, potranno farlo dal 23 al 26 febbraio, partecipando agli Open Day dei Dipartimenti Unimore, in presenza e sempre su prenotazione. Gli incontri saranno articolati in fasce orarie mattutine (9.00–12.00) e pomeridiane (15.00–18.00) sempre prenotabili online (https://www.unimore.it/it/UnimoreOrienta/UnimoreOrienta-2026-OpenDay).Unimore Orienta si conferma un momento fondamentale per orientarsi in modo consapevole nel panorama universitario: un’occasione per riflettere sulle proprie aspirazioni professionali, confrontarsi direttamente con chi vive l’università ogni giorno e iniziare il percorso accademico con strumenti di scelta solidi e informati.Per maggiori informazioni e programmi dettagliati: https://www.unimore.it/it/unimoreorientaNella foto da sx: Paolo Grasso (Direzione Servizi agli studenti, la Vicerettrice Monia Montorsi, la delegata per l'oreinatemnto in ingresso Carol Imbriano