Parco Amendola Modena, quercia danneggiata dai temporali

La pianta, un esemplare vecchio di circa 70 anni, alto 18 metri e con una chioma del diametro di circa 20 metri, che si trova vicino al parcheggio di via Riccio, presentava una frattura verticale nella parte alta del tronco. L’intervento ha avuto, quindi, l’obiettivo di “reincollare” i margini della crepa per ripristinare la piena stabilità della pianta e riuscire, in questo modo, a salvarla evitandone l’abbattimento.

