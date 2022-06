Patente sospesa ma guida lo stesso e, ubriaco, non si ferma all'alt: denunciato

La patente gli era già stata sospesa nel novembre scorso dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza, nel corso di un controllo a Vignola, e la scorsa notte, a seguito di un controllo stradale a Modena, è stato nuovamente fermato alla guida, questa volta chiaramente senza patente. E per lo più sotto l'effetto di alcool.

L'uomo ha poi aggravato la sua posizione non fermandosi all'alt dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia presenti per un controllo della circolazione stradale attuato in zona San Cataldo.

L’autista ha proseguito la marcia forzando il blocco, venendo tuttavia inseguito e bloccato poco dopo. Il conducente 40enne, che ha opposto resistenza al compimento degli atti d’ufficio, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per resistenza a Pubblico Ufficiale e guida sotto l’influenza dell’alcool con rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e inerenti alle sostanze stupefacenti.

Le attività rientrano nell’ambito dei controlli sulla sicurezza stradale disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena nelle ore serali e notturne dei fine settimana, su tutto il territorio della provincia, al fine di prevenire l’incidentalità stradale.