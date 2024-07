Patronato Figli del Popolo: Manzotti confermato presidente

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Patronato opera sul territorio modenese dal 1874. Fu istituito come ente solidaristico dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso e grazie alla beneficenza operata da tanti cittadini modenesi, per andare incontro ai bisogni primari ed educativi di bambini e ragazzi del territorio modenese in condizioni di abbandono, povertà o perdita di genitori. Aveva sede presso Palazzo Santa Margherita (attuale sede della Biblioteca Delfini) e ospitava bambini e ragazzi per fornire una soluzione abitativa, sostentamento, educazione e formazione scolastica, fino a quando i ragazzi erano in grado di provvedere a se stessi ed avevano istruzione e lavoro.

Oggi il Patronato ha sede presso il complesso culturale San Paolo e gestisce tre comunità semiresidenziali, ospita un’ottantina di ragazzi e ragazze dagli 11 ai 21 anni, contribuendo alla loro educazione, formazione e al contenimento del disagio sociale. La trasformazione dell’ente risponde al cambiamento della società e delle sue esigenze in tema di sostegno ai minori.

In occasione del 150esimo anniversario di attività (1874- 2024), oltre 1500 sono state le presenze alla mostra “Siamo cresciuti insieme”, organizzata in collaborazione con il Museo Civico e l’Istituto Storico di Modena, 100 le presenze al convegno sul disagio giovanile organizzato in collaborazione col Dipartimento di Giurisprudenza e 150 gli spettatori del concerto celebrativo tenuto dalla Corale Gazzotti nella meravigliosa scenografia del Cortile del Leccio. 'Dato il successo della mostra che racconta la storia del Patronato, stiamo realizzando un focus espositivo permanente ed iniziative collaterali per ricordare la storia dell’ente e mantenere vivo l’interesse sul suo presente e il rapporto della cittadinanza con l’Istituzione' - evidenza Andrea Manzotti Presidente del Patronato.