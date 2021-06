Pediatria Modena, supereroi per divertire e rassicurare i più piccoli

Dopo la positiva esperienza nei drive through della provincia di Modena, l’associazione ‘Team Enjoy’ prosegue nella sua attività di animazione al servizio dei bambini. Travestiti da supereroi e Teletubbies, il gruppo di volontari, composto principalmente da sanitari, ha iniziato venerdì scorso un altro progetto dedicato questa volta alle Pediatrie di comunità del territorio. Prima tappa a Modena, presso la sede Ausl di via Nonantolana, dove la squadra di ‘Team Enjoy’ si è intrattenuta per alcune ore facendo divertire i più piccoli in attesa della vaccinazione. Il momento, molto emozionante e gradito anche ai genitori presenti, ha confermato il valore di questo tipo di socialità improntata al gioco e all’intrattenimento negli ambienti sanitari, volta anche a rassicurare i piccoli pazienti. Il ‘Team Enjoy’ continuerà ogni settimana a fare visita alle Pediatrie di comunità in tutta la provincia per portare una ventata di allegria ai bambini.“Il nostro intento era ripetere la bellissima esperienza fatta ai drive in un contesto ordinario. Siamo stati felici come associazione di raccogliere nuovamente l’idea dell’infermiere Ivan Lineti, che ha subito incontrato il favore anche del nostro presidente Nicola Ortugno – dichiara il coordinatore dei progetti di ‘Team Enjoy’, Davide Nostrini -. Insieme a tutto il personale medico ed infermieristico della pediatria e dell’Azienda USL di Modena abbiamo trovato fin da subito grande sinergia per organizzare il progetto. Di volta in volta i volontari si trasformeranno in supereroi e, armati di matite colorate, seguiranno i bambini durante i momenti precedenti e successivi alle vaccinazioni dell’infanzia, insieme al personale medico presente”.“Finalmente l’andamento epidemiologico ci ha consentito di ospitare una bellissima iniziativa organizzata con intraprendenza e generosità dai volontari del ‘Team Enjoy’ – spiega Andrea Spattini, referente della Pediatria di Comunità del Distretto sanitario di Modena -. La loro presenza ha contribuito a ridurre la tensione che i nostri piccoli utenti provano prima e dopo la vaccinazione. A nome di tutto il personale medico e infermieristico del servizio esprimo il mio più sentito ringraziamento ai volontari e sono felice che il loro progetto proseguirà anche nelle altre Pediatrie di comunità distrettuali”.