Perseguita i vicini di casa: ai domiciliari 48enne modenese

Dovrà restare nel suo appartamento e non dovrà uscire. Detenuta presso il proprio domicilio. Si tratta di una donna di 48 anni che i Carabinieri della Compagnia di Modena, al termine di una complessa attività di riscontro che ha visto coinvolte anche le stazioni di Modena Principale, San Damaso e Viale Tassoni, hanno arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Modena. Modenese, casalinga, la donna dal 2018 ad oggi, aveva messo in atto innumerevoli condotte persecutorie e minacciose nei confronti di una coppia di nazionalità albanese, suoi vicini di casa in via Ferrari, tanto da costringerli a cambiare abitudini e stili di vita. L’atteggiamento molesto si riproponeva ogni qualvolta le parti si incontravano nelle parti condominiali. Numerose sono state anche le denunce che la donna aveva presentato nei confronti della coppia, che in parte sono risultate prive di fondamento o comunque rappresentanti una verità distorta rispetto a quella reale. La donna, quindi, da ieri non potrà uscire dalla sua abitazione senza la prevista autorizzazione del magistrato