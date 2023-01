Personale emergenza ospedaliera in appalto: 664.000 euro per sei mesi a cooperativa sociale

Parte del personale del servizio di emergenza-urgenza della rete ospedaliera provinciale pubblica gestita dall'Ausl sarà privato, fornito dalla cooperativa sociale Onlus Novamedica di Bologna, risultata prima nella gara Ausl indetta il 2 dicembre scorso divisa in tre lotti riguardanti la gestione dei servizi di ostetricia e ginecologia degli ospedali di Carpi e Mirandola e (lotto più consistente), quello relativo all'emergenza-urgenza della rete ospedaliera provinciale.Per quest'ultimo l'Ausl, in via d'urgenza, proprio per supplire all'ormai nota e diffusa carenza di personale interno, aveva previsto un impegno economico di 711.360 euro Iva esclusa a base d'asta per sei mesi, per reperire personale esterno. Con opzione di rinnovo per altri sei mesi e possibilità di ampliamento del servizio del 50% nello stesso periodo. Il tutto per un totale, su base annua, quindi in ipotesi di rinnovo semestrale e opzione di amplimento, di 1.778.000 euro.Nei giorni scorsi l'apertura delle buste. Tre i soggetti in gara.Tutti e tre i soggetti competono per il lotto numero 1. Uno di questi viene escluso per non avere raggiunto il punteggio minimo in una offerta tecnica. Novamedica la spunta sul secondo anche seguito del ribasso del 6,54% praticato sulla base d'asta iniziale. Il nuovo conto economico per la gestione del servizio ricalcolato sulla base del ribasso offerto, è del 6,54%. Svolte le procedure, lo scorso 16 gennaio l'atto Ausl con il quale si conferisce l'incarico. Per un importo di 664 mila euro, per il periodo di sei mesi (rinnovabile ad altri sei con opione di ampliamento del 50%), dal 1 febbraio 2023 al 31 luglio 2023.