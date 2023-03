Policlinico di Modena: completato intervento di ripristino intonaco

I lavori hanno visto un investimento complessivo di 250.000 euro per un cantiere portato avanti in una zona a difficile accesso. Per evitare di inibire il passaggio nell’atrio per un periodo troppo lungo, infatti, è stato necessario rivolgersi a una ditta specializzata in edilizia acrobatica – Gruppo Edilizia Alternativa – il cui personale si è calato dall’alto con un intervento che è stato possibile effettuare solo quando le condizioni metereologiche lo hanno consentito. I lavori, quindi sono iniziati il 25 ottobre 2022 e sono terminati il 24 febbraio 2023.Questo intervento è stato il primo realizzato sulle facciate del Policlinico. L’Azienda è impegnata, con tempistiche che saranno legate alle risorse disponibili, a ripristinare anche tutte le altre facciate del monoblocco.