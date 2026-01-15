Una carrozzina trasformata in una pattumiera, i cestini rovesciati a terra, rifiuti ovunque. Succede al Policlinico di Modena. Al secondo piano, nell'atrio tra scalinata, ascensori e centro trapianti, l'immagine che pazienti, medici e infermieri si sono trovati di fronte oggi è quella sopra. Una mancanza di rispetto che tocca tutti coloro che frequentano l'ospedale e chi davvero quella carrozzina dovrebbe usarla.
Policlinico di Modena, invalidità civica
Al secondo piano, nell'atrio tra scalinata, ascensori e centro trapianti, ecco l'immagine che pazienti, medici e infermieri si sono trovati di fronte oggi
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, 56enne per strada e in cerca d'aiuto accolta da ristoratore nel silenzio delle istituzioni: 'Dov'è la nostra rete solidale?'
Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena
Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi
Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordiArticoli Recenti
Capriolo ucciso da un cane libero a Piandelagotti: 'Altro che lupi...'
Scomparsa a Modena, 14enne ritrovata dopo tre giorni in Liguria
Dimensionamento scolastico in Emilia Romagna: l'allarme dei dirigenti scolastici
Ospedale di Carpi, manca il personale: il centro di sterilizzazione si trasferisce al Policlinico