Policlinico di Modena, invalidità civica

Policlinico di Modena, invalidità civica

Al secondo piano, nell'atrio tra scalinata, ascensori e centro trapianti, ecco l'immagine che pazienti, medici e infermieri si sono trovati di fronte oggi

Una carrozzina trasformata in una pattumiera, i cestini rovesciati a terra, rifiuti ovunque. Succede al Policlinico di Modena. Al secondo piano, nell'atrio tra scalinata, ascensori e centro trapianti, l'immagine che pazienti, medici e infermieri si sono trovati di fronte oggi è quella sopra. Una mancanza di rispetto che tocca tutti coloro che frequentano l'ospedale e chi davvero quella carrozzina dovrebbe usarla.

Carcere di Modena, fotografia di un girone infernale: 38 tentati suicidi in un anno

Controlli Carabinieri in zona Tempio-Stazione: un arresto

Scandalo Fondazione Modena, Mazzi: 'In quattro anni nessuno s'è accorto di nulla'

CR Carpi a fianco dell'ospedale: i nuovi strumenti acquistati con le ultime erogazioni

Fondazione di Modena, la comunicazione è gestita da... Mediagroup

Rifiuti, Ludovica Ferrari (Pd) incoraggia Mezzetti: ‘Continuare sulla strada del cambiamento’

Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena

Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi

Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi

Scomparsa a Modena, 14enne ritrovata dopo tre giorni in Liguria

Dimensionamento scolastico in Emilia Romagna: l'allarme dei dirigenti scolastici

Ospedale di Carpi, manca il personale: il centro di sterilizzazione si trasferisce al Policlinico

