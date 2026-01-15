Policlinico di Modena, invalidità civica

Una carrozzina trasformata in una pattumiera, i cestini rovesciati a terra, rifiuti ovunque. Succede al Policlinico di Modena. Al secondo piano, nell'atrio tra scalinata, ascensori e centro trapianti, l'immagine che pazienti, medici e infermieri si sono trovati di fronte oggi è quella sopra. Una mancanza di rispetto che tocca tutti coloro che frequentano l'ospedale e chi davvero quella carrozzina dovrebbe usarla.