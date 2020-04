'Policlinico, indecente e inutile camion frigo per salme. Toglietelo'

Un tir refrigerato è stato collocato davanti al Policlinico di Modena dell’Atm Group. Il camion è in grado di stoccare circa 150 salme in attesa della cremazione. Una presa preventiva che ha generato diverse polemiche, soprattutto perchè al momento non esiste a Modena questo tipo di emergenza legata ai decessi, pur numerosi per coronavirus.E a condannare questa macabra (e ripetiamo al momento completamente inutile) installazione interviene il consigliere provinciale di Forza Italia Antonio Platis.

'Quel camion frigo toglie dignità alla morte - scrive Platis -. Anche se maldestramente nascosto di fianco alle camere ardenti, per dimensione e vivacità di colori, conquista con riprovevole disgusto la scena dell’orrore per chi ci si imbatte. Certo, la situazione è senza precedenti, ma non tale da giustificare questo orrifico spettacolo, più degno di una mattanza animalesca che non di quel decoro e rispetto che dovrebbero accompagnare la morte. Non sappiamo di chi sia stata l’idea. Certo è che sarebbe stato sufficiente fare un calcolo elementare per rendersi conto che proprio non ce ne era bisogno. La saggezza latina diceva est modus in rebus, esiste una misura nelle cose. Spostiamolo da lì, prima che sorga il dubbio che qualcuno sia a conoscenza di dati ed informazioni diverse rispetto a quelle che ci vengono narrate'.