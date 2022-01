Policlinico, reparto Covid al freddo da 24 ore

E' in via di risoluzione ma la situazione non è ancora tornata alla normalità all'interno del reparto Covid del Policlinico di Modena a seguito di un gusto all'impianto di riscaldamento della struttura. 'Dal pomeriggio di ieri abbiamo avvertito un abbassamento della temperatura che è continuato per tutta la sera e la notte' - afferma una delle persone all'interno della struttura alla quale sono state date coperte aggiuntive. Tra di loro anche chi ha deciso di limitare gli spifferi sistemano asciugamani e tele alla base degli infissi delle finestre. A confermare il guasto in via di risoluzione, la Direzione del Policlinico di Modena. 'Un guasto allo scambiatore di calore dell'impianto di riscaldamento che serve la struttura Gastro Covid del Policlinico di Modena, che ha determinato un abbassamento della temperatura nel reparto, con disagi percepiti anche nelle degenze del piano superiore e inferiore.Il Servizio Manutenzione Tecnica ospedaliera - specifica la dirigenza - è stato prontamente attivato ed ha individuato il guasto, che si è dimostrato di una certa entità.Nella mattinata di oggi il Servizio manutenzione era ancora al lavoro per ripristinarlo. Attualmente la temperatura nel reparto sta gradualmente tornando ai livelli previsti'