In particolare, 10 agenti prenderanno servizio in Questura, 2 al Commissariato di Mirandola e uno al Commissariato di Sassuolo.I giovani agenti, che hanno frequentato il 225esimo Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato presso le Scuole di Trieste, Alessandria, Peschiera del Garda, Brescia, Pescara, Nettuno, Campobasso e Vibo Valentia, hanno prestato giuramento il 19 giugno scorso.I neoagenti in prova fino al prossimo 5 ottobre saranno impegnati nella fase cosiddetta di applicazione pratica delle conoscenze maturate nei 6 mesi di formazione presso le Scuole di Polizia.Il questore, insieme a dirigenti e funzionari, li ha accolti questa mattina.