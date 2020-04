Rissa in centro, sputa alla Polizia e rompe il vetro della Volante: arrestato

Nemmeno lo spray al peperoncino, che spesso ha come effetto collaterale quello di colpire indirettamente anche chi lo usa, è bastato per frenare la furia di un 29enne albanese, già conosciuto alle forze di Polizia. Ieri pomeriggio, alle ore 16,30, in via Tre Re in centro a Modena, l'uomo, ubriaco, aveva inscenato una lite con un altra persona. Ma a differenza del suo 'rivale', che si è allontanato all'arrivo della Polizia di Stato, lui ha continuato ad inveire contro le forze dell'ordine. Prima una guardia giurata e poi contro gli agenti di Polizia di Stato e Polizia Locale. Sputandogli anche addosso. In totale stato di escandescenza l'uomo ha preso di mira soprattutto gli agenti della Squadra Volante decisi a bloccare la sua furia. Fino a ricorrere all'uso dello spray al peperoncino. Una furia che si è scatenata anche dopo averlo bloccato. L'uomo ha continuato a mostrare gesti violenti anche all'interno dell'auto della Polizia sfondandone il vetro del finestrino laterale posteriore. Portato in cella di sicurezza in questura, l'uomo è stato processato questa mattina per direttissima.Quattro agenti di Polizia hanno dovuto ricorrere alle cure mediche. Non solo per le contusioni ma anche per gli accertamenti riguardanti l'essere stati oggetto di sputi da parte dell'uomo e di eventuale, possibile contagio, in caso di positività