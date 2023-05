Polizia locale in aiuto alle vittime della alluvione: orgoglio Sulpl

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Un gruppo di agenti già dal primo pomeriggio di mercoledì si trova a Savignano sul Rubicone per dare ausilio ai colleghi e alle popolazioni interessate da questi eventi, portando il loro contributo personale e professionale in concomitanza di questa tragedia - recita una nota del sindacato Sulpl -. Già da oggi partiranno altri colleghi dei Comandi della Provincia (Sassuolo, Terre Castelli, Maranello) per dare supporto alla Polizia Locale di Ravenna e altri comuni della Romagna'.'Il Sulpl ringrazia l'impegno di questi operatori, ma intende esprimere gratitudine anche agli agenti rimasti in città che hanno contribuito fattivamente al mantenimento dei regolari servizi d'istituto e a far fronte alla emergenza fiumi che ha interessato anche il nostro territorio, non lesinando di lavorare anche con doppi turni per non creare disagio alla cittadinanza. Rimane in noi la soddisfazione, l'orgoglio e la consapevole dignità di aver servito e di continuare a servire ancor ora con efficienza, professionalità ed umanità, le nostre comunità con il blu delle nostre divise'.