Modena è sempre più 'vecchia'

La popolazione modenese è aumentata significativamente negli ultimi vent’anni, con un trendproseguito fino al 2019. A partire dal 2020 si registra invece un calo che prosegue per l'intero 2021 il2021 con un dato di – 689. Dato principalmente dai numeri dei nuovi nati e dei morti. In questo quadro, risultano in aumento le fasce più anziane della popolazione, con il corrispondente aumentodell’indice di vecchiaia, dal 172,7 del 2015 al valore di 189,7 anziani ogni 100 giovani del2021. La fascia di popolazione maggiormente rappresentata è quella 65-89 anni (42.094 unità, ossia il 22,62% del totale).L’ indice di dipendenza anziani, inteso come rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione in età attiva (15-64 anni), è di 38,69 %.L’indice di dipendenza strutturale, dato dal rapporto percentuale tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e oltre 64 anni) e la popolazione attiva (15-64 anni), è di 59,09%.Fotografia della popolazione modenese che emerge dal DUP, Documento Unico di Programmazione del Comune di Modena, documento di oltre 300 pagine con l'analisi del contesto socio economico interno ed esterno alla città, contenente anche le linee di indirizzo dell'azione amministrativa nel triennio 2023-2025, distribuito nei giorni scorsi in vista della discussione e dell'approvazione, in Consiglio Comunale, del bilancio preventivo del Comune.Documento dal quale emerge uno spaccato sociale di progressive trasformazioni anche sul numero e sulla composizione dei nuclei famigliari. Prosegue infatti il calo del numero delle famiglie, passato dalle 84.805 del 2020 alle 84.633 del 2021 con una stabilità a 2,2 nel numero medio di componenti per famiglia.La percentuale dei celibi e delle nubili è pari al 47,5% della popolazione residente, mentre i coniugati e le coniugate sono il 41,5%Le famiglie unipersonali a Modena sono progressivamente aumentate sia in termini assoluti sia in termini percentuali: a fine 2021, infatti, il 40,14% delle famiglie è costituito da una sola persona