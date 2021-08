Positivi e contagi stabili, piano straordinario Ausl per vaccinare anche a scuola

Aumentano lentamente ma progressivamente i ricoveri in regime ordinario di soggetti covid positivi al Policlinico e nell'unica struttura ospedaliera riattivata in versione Covid della provincia, a Carpi. Ad oggi il dato provinciale registra 69 ricoverati positivi (ma 14 sono ricoverati per altri fattori non covid e sono risultati positivi al tampone di accesso). Il 25% è vaccinato, il 75% no, ma questi ultimi - specifica il Direttore Ausl di Modena Antonio Brambilla nel- sono soprattutto soggetti pluripatologici più deboli nei confronti dei quali la difesa data dal vaccino è minore'.Dopo diverse settimane di crescita hanno rallentato fino ad appiattirsi le curve con dati assoluti e percentuali delle positività. Nelle ultime due settimane si è passati dai 6,5 casi su 100 tamponi positivi di due settimane fa ai 6 dell'ultima settimana con un numero assoluto di 84 ogni 100.000 abitanti. Numeri tranquilizzanti per l'Ausl. Le nuove positività calano in tutte le fasce di età ad esclusione di quella tra gli 11 ed i 13 anni dove il valore è di 143Ad oggi i modenesi che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino rappresentano il 64,8% del totale della popolazione target sopra i 12 anni. L'obiettivo dichiarato per 'disposizione' del governo è l'80% entro settembre. Dobbiamo necessariamente vaccinare il più possibile con tutti i mezzi a disposizione - sottolinea il Direttore Generale Ausl in conferenza stampa questa mattina con la Direttrice dell'Ufficio scolastico provinciale Silvia Menabue che ha confermato la presenza dei camper vaccinali Ausl nei plessi scolastici principali della provincia disponibili non solo per i ragazzi, senza prenotazione, ma anche per i loro genitori. Un piano vaccinale strutturato che prevederà anche numerose giornate di vaccinazione aperte a tutte le fasce di età senza prenotazione'In queste settimane è stato un susseguirsi di riunioni e di tavoli tecnici istituzionali, ma ancora indicazioni specifiche ed ufficiali di merito sull'applicazione ancora non le abbiamo, ma contiamo di averle a breve. Il controllo dei Green Pass rappresenterà un impegno gravoso, molte scuole si stanno già attrezzando con iniziative propria, come dei totem, ma aspettiamo la piattaforma, certi che potremo contare su un numero maggiore di personale anche ATA che potremo destire a queste funzioni'