Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le prime nevicate sono un segno di cambiamento stagionale, e gli operatori turistici già guardano con speranza alle prossime settimane, con la possibilità di avviare la stagione sciistica a dicembre se le condizioni meteo lo permetteranno.Le previsioni per i prossimi giorni in Emilia-Romagna indicano un abbassamento delle temperature con ulteriori possibilità di nevicate nelle zone montuose. In pianura, invece, si prevedono cieli variabili e qualche rovescio, ma senza fenomeni estremi. La neve potrebbe cadere nuovamente nelle prossime 48 a quote alte.Il clima resterà generalmente freddo, con gelate notturne e un possibile rinforzo dei venti, in particolare sulle aree collinari e montuose. Il tempo continuerà a migliorare nel weekend, con qualche schiarita, ma le temperature resteranno comunque sotto la media stagionale.