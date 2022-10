Processo mobilitazione Italpizza, incredibile decisione del tribunale

Pubblichiamo di seguito la nota del sindacato critico sulla possibilità, concessa all'azienda, di costituirsi parte civile per i reati contestati durante i mesi di mobilitazione'Lunedì 3 ottobre 2022, nel corso dell'udienza preliminare per il maxi-processo Italpizza, il Tribunale di Modena ha preso due decisioni che segnano un precedente epocale nella repressione al sindacalismo di base: il giudice ha infatti accolto la richiesta dell'azienda di indicare il sindacato S.I Cobas come responsabile civile per i presunti danni produttivi all'azienda, con l'esorbitante richiesta (presentata senza alcun dettaglio o giustificativo) di “almeno 500.000 euro”.Inoltre ha accolto il diritto di Italpizza di costituirsi come parte civile per tutti i reati presuntamente commessi nei lunghi mesi di mobilitazione davanti ai cancelli.Se un imputato venisse riconosciuto colpevole, ad esempio, di aver mandato a quel paese un ispettore, non solo dovrebbe scontare la condanna penale, ma anche risarcire Italpizza!!In una parola: Italpizza si fa Stato...Una decisione di questo tipo, unica nella storia giuridica repubblicana, costituisce un deciso passo in avanti nella costruzione del regime autoritario nel nostro Paese. È evidente come questi due assunti minaccino direttamente la vita stessa dei sindacati, di base e non solo.Il S.I. Cobas non si lascia comunque intimidire e proseguirà nella lotta per la giustizia sociale, come prima, più di prima'Rifondazione Comunista esprme solidarietà ai lavoratori al sindacato Si CobasAnche la segreteria provinciale di Rifondazione comunista critica la decisione del giudice di riconoscere il sindacato Si.Cobas quale responsabile civile con richiesta danni per 500mila euro in caso di condanna. 'Ciò apre un precedente molto pericoloso' - scrive il partito in una nota che continua: 'Siamo di fronte ad una repressione antisindacale per via giudiziaria che non ha precedenti e che lede lo stesso diritto di sciopero costituzionalmente garantito, perché è evidente a tutti che se passa il principio per cui chi sciopera corre il rischio di dover pagare i danni al padrone, lo stesso strumento dello sciopero diventa un’arma spuntata.Stupisce molto la decisione del Gup di mandare tutti a processo e di accogliere la richiesta di parte civile da parte di Italpizza, perché trasforma una vertenza lavorativa in un’associazione a delinquere e tratta sindacalisti come criminali a cui si vuole infliggere una punizione penale e pecuniaria talmente pesante che serva da lezione per intimorire e ridurre al silenzio ogni futuro tentativo di lotta per il riconoscimento dei propri diritti.Non ci sfugge che ciò che accade a Modena si inserisce in un clima generale di attacco al sindacalismo di base per via giudiziaria che ha già visto nel luglio scorso a Piacenza l’arresto di sindacalisti impegnati nella difesa di lavoratori della logistica addirittura con l’accusa di “estorsione” per aver provato ad ottenere con la contrattazione decentrata qualcosa in più rispetto al contratto collettivo nazionale.Siamo di fronte ad un aperto attacco al sindacalismo di base e Rifondazione Comunista è dalla parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti, perché la difesa dei propri diritti - conclude la nota delle segreteria del Partito della Rifondazione Comunista - non sia mai considerata un reato'Pubblichiamo di seguito la nota del sindacato critico sulla possibilità, concessa all'azienda, di costituirsi parte civile per i reati contestati durante i mesi di mobilitazione'Lunedì 3 ottobre 2022, nel corso dell'udienza preliminare per il maxi-processo Italpizza, il Tribunale di Modena ha preso due decisioni che segnano un precedente epocale nella repressione al sindacalismo di base: il giudice ha infatti accolto la richiesta dell'azienda di indicare il sindacato S.I Cobas come responsabile civile per i presunti danni produttivi all'azienda, con l'esorbitante richiesta (presentata senza alcun dettaglio o giustificativo) di “almeno 500.000 euro”.Inoltre ha accolto il diritto di Italpizza di costituirsi come parte civile per tutti i reati presuntamente commessi nei lunghi mesi di mobilitazione davanti ai cancelli.Se un imputato venisse riconosciuto colpevole, ad esempio, di aver mandato a quel paese un ispettore, non solo dovrebbe scontare la condanna penale, ma anche risarcire Italpizza!!In una parola: Italpizza si fa Stato...Una decisione di questo tipo, unica nella storia giuridica repubblicana, costituisce un deciso passo in avanti nella costruzione del regime autoritario nel nostro Paese. È evidente come questi due assunti minaccino direttamente la vita stessa dei sindacati, di base e non solo.Il S.I. Cobas non si lascia comunque intimidire e proseguirà nella lotta per la giustizia sociale, come prima, più di prima'Rifondazione Comunista esprme solidarietà ai lavoratori al sindacato Si CobasAnche la segreteria provinciale di Rifondazione comunista critica la decisione del giudice di riconoscere il sindacato Si.Cobas quale responsabile civile con richiesta danni per 500mila euro in caso di condanna. 'Ciò apre un precedente molto pericoloso' - scrive il partito in una nota che continua: 'Siamo di fronte ad una repressione antisindacale per via giudiziaria che non ha precedenti e che lede lo stesso diritto di sciopero costituzionalmente garantito, perché è evidente a tutti che se passa il principio per cui chi sciopera corre il rischio di dover pagare i danni al padrone, lo stesso strumento dello sciopero diventa un’arma spuntata.Stupisce molto la decisione del Gup di mandare tutti a processo e di accogliere la richiesta di parte civile da parte di Italpizza, perché trasforma una vertenza lavorativa in un’associazione a delinquere e tratta sindacalisti come criminali a cui si vuole infliggere una punizione penale e pecuniaria talmente pesante che serva da lezione per intimorire e ridurre al silenzio ogni futuro tentativo di lotta per il riconoscimento dei propri diritti.Non ci sfugge che ciò che accade a Modena si inserisce in un clima generale di attacco al sindacalismo di base per via giudiziaria che ha già visto nel luglio scorso a Piacenza l’arresto di sindacalisti impegnati nella difesa di lavoratori della logistica addirittura con l’accusa di “estorsione” per aver provato ad ottenere con la contrattazione decentrata qualcosa in più rispetto al contratto collettivo nazionale.Siamo di fronte ad un aperto attacco al sindacalismo di base e Rifondazione Comunista è dalla parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti, perché la difesa dei propri diritti - conclude la nota delle segreteria del Partito della Rifondazione Comunista - non sia mai considerata un reato'