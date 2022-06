Prova a rubare spesa da 1000 euro: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 25enne per furto aggravato di generi alimentari da un centro commerciale della città. Il giovane è stato individuato dal personale addetto alla sicurezza mentre, con un’altra persona, uscivano con un carrello pieno di spesa senza passare dalle casse. Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di bloccare la persona mentre il complice è riuscito ad allontanarsi poco prima dell’arrivo della pattuglia ed è attualmente in corso di identificazione. La merce asportata, del valore di circa 1000 Euro, è stata recuperata e restituita. Questa mattina la persona verrà condotta presso il Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.