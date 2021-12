Puzzer: 'L'Onu è una scatola vuota, Gandhi toglierebbe la sua statua'

'Oggi ci hanno fatto capire quello che non avrei mai creduto: questa organizzazione, l'Onu, è una scatola vuota e non si preoccupa di questi problemi'. Il leader dei portuali di Trieste mostra tutta la sua amarezza ma conferma la sua determinazione al ritorno da Ginevra dove era andato per denunciare i fatti di Trieste e i temi legati al Green Pass oggetto da mesi delle proteste dei Portuali.'Ho avuto un insegnamento oggi, quasi uno schiaffo, ma bisogna andare avanti. Io e la mia famiglia non molleremo e nemmeno i miei colleghi portuali. Adesso bisogna dare un segnale forte, sempre pacificamente - ha aggiunto Puzzer -. Ho visto il monumento a Gandhi davanti all'Onu, io credo che Gandhi lo porterebbe via perchè non accetterebbe di essere simbolo di una scatola vuota'.