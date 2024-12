Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dal punto di vista della categoria 'Ricchezza e consumi' Modena è quinta, come lo scorso anno, 35esima in Italia sul fronte 'nuove imprese e turismo', quinta dal punto di vista della macrocategoria 'Demografia e salute', 49esima per 'Ambiente e servizi', 66esima in flessione per 'Giustizia e sicurezza', 38esima per 'Cultura e tempo libero' e nona per 'Parità di genere'.