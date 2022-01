Troppe quarantene, Seta sopprime linee dal 17 gennaio

A seguito dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 e delle conseguenti astensioni dal lavoro che si stanno verificando tra il proprio personale, SETA ha riorganizzato il servizio di trasporto pubblico urbano di Modena. Da lunedì 17 a domenica 23 gennaio, anche in considerazione del calo di utenza registrato, il servizio verrà ridotto complessivamente del 5% circa, garantendo comunque le corse negli orari di maggior afflusso e tutti i potenziamenti del servizio extraurbano attivati a beneficio dell'utenza scolastica e lavorativa.Sul bacino di ModenaLe rimodulazioni interessano le linee urbane 1-3-4-5-6-7-8-11-13. Il servizio extraurbano resta integralmente confermato. L'elenco delle corse temporaneamente sospese è disponibile in allegato.L'elenco delle Linee sospese Informazioni in tempo reale sull'effettuazione delle corse e sulla capienza dei mezzi sono disponibili attraverso il servizio Quanto manca.Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare SETA al numero telefonico 840 000 216, o via WhatsApp al numero 334 2194058.