Rave abusivo all’ex Bugatti: controlli intensificati, nessuno sgombero forzato, iniziato il deflusso

Dopo una notte di controlli e monitoraggio costante da parte delle forze dell’ordine, la situazione all’interno e nei dintorni dell’ex stabilimento Bugatti è rimasta sotto controllo. Il rave party abusivo iniziato nella notte di Halloween, che ha richiamato migliaia di persone da tutta Italia e dall’estero, sembra ora avviarsi verso una fase di progressivo deflusso.La notte è trascorsa senza particolari tensioni e problemi. I presidi di Polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale hanno garantito la sicurezza pubblica e il controllo degli accessi, evitando interventi diretti o sgomberi forzati all’interno dell’area occupata. Nella riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di ieri era stato deciso di mantenere e rafforzare la presenza delle forze dell’ordine lungo tutto il perimetro dello stabilimento, concentrando l’attenzione sui mezzi parcheggiati e depositati all’interno e nelle vie limitrofe.Con il trascorrere della mattina si registra un lento ma costante deflusso di partecipanti. A piedi in uscita vero i propri mezzi posteggiati nelle via dell'area industriale, Molti dei presenti, secondo quanto da noi raccolto sul posto, avevano già manifestato l’intenzione di lasciare lo spazio dopo la notte di festa, anche per evitare ingorghi legati anche ai controlli stringenti che saranno effettuati sui mezzi (tanti i camper) posizionati all'interno.E che inizieranno a defluire dall'accesso principale. Presidiato, come tutti gli accessi minori, dai varchi delle forze dell'ordine. Il grosso delle operazioni, con ingorghi stradali, si verificheranno quando anche i mezzi e non solo le persone, inizieranno ad uscire. Da quelli più grandi per il trasporto degli impianti audio ai camper, diversi dei quelii trasformati in piccole centrali di spaccio, punti di sostegno autogestiti per le problematiche conseguenti o punti di ristoro. Il rientro dovrebbe quindi avere il suo clou nel tardo pomeriggio e nel corso della serata con il deflusso dei mezzi dall'interno che saranno controllati. Durante i controlli effettuati tra ieri e la notte, sono state identificate oltre 300 persone e si è registrato un arresto per possesso di sostanze stupefacenti. L’area resta presidiata e costantemente sorvegliata per garantire ordine pubblico e sicurezza anche nelle prossime ore.All’esterno continua a operare un presidio sanitario mobile del 118, mentre gli operatori del volontariato monitorano le condizioni dei partecipanti.Resta alta l’attenzione delle autorità, ma al momento la situazione appare tranquilla e avviata verso una conclusione ordinata, con il progressivo svuotamento dell’area che, fino a pochi anni fa, ospitava una delle sedi storiche della produzione Bugatti, simbolo della Motor Valley modenese.