Reggio Emilia, incendio in concessionaria camper: un operaio ustionato

Un operaio ustionato e 400 metri quadri in fumo. Un vasto incendio è scoppiato stamattina, poco prima delle 10, nell'azienda 3C, concessionaria di vendita camper in via Giambattista Vico, sulla via Emilia, a Villa Cella.

Il rogo sarebbe divampato presumibilmente a causa di un corto circuito partito dalla batteria di una roulotte all'interno del locale adibito ad officina, andato completamente distrutto. Altri danni si registrano nei piani alti degli uffici, con lo scoppio dei vetri delle finestre. Subito è scattato l'allarme e l'ordine di evacuazione da parte della ventina di dipendenti tra meccanici. Uno di loro, un 59enne, nel fuggire è rimasto ustionato lievemente alle braccia e in parte del viso a causa delle fiamme. È stato immediatamente allertato il 118 che ha inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza che ha trasportato l'uomo all'Arcispedale Santa Maria Nuova dove si trova attualmente ricoverato per accertamenti. Ma le sue condizioni fortunatamente non sono gravi ed è arrivato al pronto soccorso in codice verde. Sul luogo sono al lavoro diversi mezzi dei vigili del fuoco e il personale della squadra mobile della questura che stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

