Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La donna, che si trovava in stato confusionale al momento del soccorso e che non si stava facendo un selfie come inizialmente appreso, adesso sta bene e si trova all'ospedale di Reggio Emilia e viene descritta in discrete condizioni.Sul posto anche i carabinieri oltre alle squadre di pompieri arrivate via terra in assetto fluviale coi gommoni da Reggio e Parma. L'allarme è scattato intorno alle 9.30. A lanciarlo un passante che ha temuto il peggio per la donna vedendola in mezzo al torrente vicino all'acqua. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e degli operatori sanitari e della Croce Rossa, l'epilogo è stato a lieto fine.