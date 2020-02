Ricordo Foibe, a Modena da Lega e Comune omaggi distinti

Doppia cerimonia e due corone in due giorni distinti a Modena in occasione delDomani, vigilia della commemorazione, la Lega Modena deporrà una Corona al Monumento degli esuli istriani e ai martiri delle Foibe in piazzale Natale Bruni davanti al Tempio, alle 12.30.Lunedì, invece, commemorazione ufficiale del Comune di Modena. Alle 10.45 è prevista la deposizione di una corona d’alloro sempre allo stesso monumento.. La cerimonia sarà aperta dal vicario generale monsignor Giuliano Gazzetti.

'L'atrocità delle Foibe è spesso fatta oggetto di una inaccettabile e vergognosa sottocultura negazionista alla quale la sinistra continua a strizzare l'occhio e che purtroppo si palesa in atti di vandalismo e violenza - commenta il senatore Lega Stefano Corti -. Non possono dunque che essere stigmatizzati gli atti vandalici di Casale Monferrato e di Pomezia dove sono state sfregiate le lapidi in memoria degli italiani massacrati nelle Foibe dai partigiani comunisti guidati dal maresciallo Tito o il recente imbrattamento della insegna del parco dei Martiri delle Foibe di Udine. Per non parlare del vergognoso convegno negazionista di Parma nel quale si è arrivati a teorizzare che la foiba di Basovizza di Trieste nella quale morirono centinaia di persone sarebbe un falso storico. Mi aspetto che chiunque si macchi di questo indecente approccio negazionista, che deturpa il dolore di migliaia di italiani, venga monitorato e segnalato anche dalla Commissione Segre recentemente istituita. E' giusto e sacrosanto pretendere che tutti i crimini della Storia non vengano dimenticati affinchè non riaccadano. E le Foibe rientrano tra questi orrori'.