Rinnovare casa in modo intelligente ed economico: utili e facili idee

Le piccole cose possono fare davvero la differenza, soprattutto quando si ha in mente di rifare il look agli interni della propria casa e si parte da un budget limitato.Non occorre imbarcarsi in rivoluzioni drastiche degli ambienti, spesso optare per soluzioni meno invasive può essere la strategia giusta e garantire soddisfazioni davvero appaganti. Ecco alcune idee per rinnovare la propria casa senza spendere troppo.Se amate i vostri mobili e non volete disfarvene, una cosa semplice che si può fare è mescolare le carte, spostandoli e creando nuovi spazi e nuovi equilibri.Per farlo meglio partire dall’anima di quell’ambiente, l’angolo più vissuto e agognato: la zona TV. Avere un divano comodo e adatto al contesto abitativo è di fondamentale importanza, e cambiarlo, se troppo vecchio e scomodo, può essere una buona idea. Scoprite i prezzi poltronesofà 2021 per farvi un’idea delle qualità dei prodotti dell’azienda italiana e per trovare ispirazione.Rinnovare uno degli spazi più usati e vissuti della casa è sempre una buona idea. Per farlo si possono seguire varie strade. Innanzitutto svecchiare le apparecchiature renderà più gradevole cucinare e migliorerà anche l’aspetto dell’ambiente vicino ai fornelli. Per non parlare degli effetti evidenti in termini di risparmio. In secondo luogo, è possibile riorganizzare tutto quello che solitamente rimane esposto su mobili e scaffali, magari optando per contenitori trasparenti minimal o colorati. Ma anche quello che non si vede può creare insoddisfazione, e andare ad agire sulla sistemazione di pentole, bicchieri e stoviglie non è una cattiva idea.Il primo passo per trasformare la camera da letto è quella di acquistare delle nuove parure di lenzuola. Questo vi permetterà di aggiungere un tocco nuovo al look di questo ambiente, con una spesa di pochi euro. Cambiare le lenzuola è importante e bisognerebbe farlo almeno una volta alla settimana, e farlo con dei prodotti nuovi, magari più morbidi e confortevoli, può fare la differenza. Consigliamo sempre di optare per tonalità chiare e per il bianco, colori più riposanti e versatili.La stessa strategia usata per la camera da letto può essere seguita anche per un ambiente spesso sottovalutato, ridotto all’osso e sacrificato come il bagno. Farsi un bel bagno rilassante al termine di una giornata di lavoro lunga e faticosa e asciugarsi con un accappatoio morbido, avvolgente e con dei colori vivaci, renderà l’esperienza ancora più appagante. Avere dei teli con tonalità accese, magari personalizzati per ogni membro della famiglia, accompagnati magari da scendi doccia e tappeti divertenti, vi darà la possibilità di aggiungere brio al bagno e di dargli quel tocco di vitalità che spesso gli manca.Dare vita alle pareti rappresenta un altro modo per rinnovare gli spazi domestici senza spendere tanto. Per farlo basta ritinteggiarle, o aggiungere degli elementi che più ci rappresentano, che non devono essere per forza di cose dei quadri corredati di cornici pompose e datate. Dei motivi cromatici messi in maniera strategica possono attirare lo sguardo degli ospiti, ma appagare anche chi in quella casa ci vive in pianta stabile. La nuova tendenza è quella dei poster di qualità e di dimensioni generose, con disegni retrò o personalizzati, ottimi per ricoprire grossi spazi e per dare un’idea dei nostri gusti.Se le stanze della casa sono la foto, le finestre possono essere considerate la cornice, e per questo, una volta rinnovate, saranno in grado di dare un tocco di novità agli ambienti in cui si trovano. Le opzioni a disposizione sono praticamente infinite, a partire da tende nuove, che possono essere di varie dimensioni e con materiali con capacità di copertura più o meno intensa. Da evitare le soluzioni troppo complicate che facciano da deterrente alla loro apertura. Giocare con la luce esterna può rendere la casa più luminosa senza dover ricorrere alla corrente elettrica, e aprire le finestre è necessario per far entrare aria pulita, soprattutto nei mesi più freddi.