Rissa selvaggia nel traffico della rotatoria: in zona tempio residenti esasperati

Ancora una rissa, ancora scontri tra gruppi di stranieri, spesso legati al mercato dello spaccio o, senza fissa dimora, che stazionano giorno e notte nella zona, davanti ai portoni degli accessi ai palazzi, che limitano la libertà di uscire la sicurezza dei residenti. La zona tempio stazione, direttamente collegata dal cavalca-ferrovia Mazzoni all'area simile per problematiche sociali di via Attiraglio e del parco XXII Aprile, non conosce pace. Nei giorni scorsi una rissa e minacce ad un gruppo di ragazze appena scese dal treno e di ritorno a casa. Nel tardo pomeriggio di oggi altro episodio, senza gravi conseguenze, ma capace di generare timore e disagio. Un gruppo di stranieri si sono inseguiti e scontrati finendo nella concitazione nel mezzo della rotatoria di piazzale Natale Bruni. Il traffico veicolare si ferma.

Uno di loro, rimasto senza maglietta, si agitava tra le auto urlando e minacciando i presenti. A notare la scena una guardia giurata in transito in quel momento con l'auto di servizio. Sceso dall'auto si è avvicinato e ha intimato al gruppo di fermarsi. Pare che la vista di un uomo in divisa, armato abbia spinto il gruppo a porre fine alle ostilità e a dileguarsi guato insieme al soggetto più esagitato. Tra il timore di residenti e chi transitava in auto in quel momento che ha assistito alla scena intimorito dal poterne essere coinvolto. Purtroppo scene di ordinaria follia in una zona che pur monitorata da telecamere di videosorveglianza pubbliche ormai ogni angolo , continua a non conoscere ad assistere ogni giorno ad episodi del genereGi.Ga.