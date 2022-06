Risse, spaccio e bivacchi, sere d'estate all'R-Nord

Un video ancora una volta documenta scene di ordinaria quotidianità nelle aree di pertinenza del complesso R-Nord. Scontri tra singoli o gruppi di stranieri sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti (le stesse che spesso spacciano) e che si dividono il commercio e le aree dello spaccio. Scontri che in quelle condizioni avvengono non solo per la droga ma anche per più futili motivi. Nell'ultimo caso, relativo alla scorsa notte, per il possesso di una bicicicletta. Nel piazzale antistante il supermercato e la galleria che si affaccia su via Canaleotto. Forse inconsapevoli, forse incuranti di essere sotto il raggio di copertura delle telecamere del sistema di videosorveglianza del Comune. Una rissa iniziata per il possesso di una bicicletta ma che poteva degenerare in tragedia, come purtroppo spesso si è visto in analoghe situazioni. Calci e pugni non bastano.Forse una bottiglia di vetro, come spesso accade, e da usare per sfogare la propria ira e prevalere sull'avversario. Ma al posto del vetro ci sono solo lattine. Rabbioso di non avere trovato ciò che cercava, l'uomo, con la maglia strappata nella collutazione, torna a dirigersi verso l'altro per continuare a mani nude. Finirà tutto poco dopo. Ormai la notte è inoltrata. La giornata è stata lunga, la temperatura è calata e consente di dormire, soprattuto se si è all'aperto. I giacigli sono sempre quelli. Sono le sedute, e se non quelle i pavimenti, della galleria. Addirittura davanti al portone di ingresso di una delle due grandi scale che danno accesso agli appartamenti della parte di complesso dove più della metà degli appartamenti sono passati in mano pubblica, con una spesa di oltre 20 milioni di euro per una ristrutturazione che insieme doveva e voleva essere riqualificazione urbana e soprattutto sociale (come riporta anche il cartello del Comune sul totem di accesso al comparto) che evidentemente non è stata raggiunta. Qui anche il tentativo della Coop di ristrutturare e riaprire un punto bar e ristoro da anni chiuso e a servizio del comparto si è scontrato con la desolante e degradante realtà sociale ed è naufragato.E proprio in quegli spazi questa sera il PD cittadino organizza un incontro pubblico. Dalle ore 18,30 in galleria e, dalle ore 19, al centro giovanile Happen negli spazi del cortile seminterrato lungo il lato del complesso.