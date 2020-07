R-Nord e Gramsci: controlli a tappeto come nel lockdown

Controlli in tarda serata e all'alba di oggi nella zona diventata in questi ultimi giorni la più monitorata di Modena, per presenza di spacciatori, prostitute ed episodi di illegalità. Dopo l'azione della Polizia Municipale, due sere fa, con l'allontanamento di 5 persone tra pusher, prostitute e senza fissa dimora che occupavano abusivamente, in giacigli di fortuna, alcuni angoli del comparto R-Nord, la scorsa notte è stato il turno dei Carabinieri. Che hanno organizzato controlli a tappeto. Con l'istituzione di un posto di blocco che dirottava obbligatoriamente i mezzi in transito su strada Canaletto sud, all'interno del parcheggio antistante il supermercato, dove due sere fa due uomini sono stati colti a spacciare crack, per sottoporli a controlli. Trentacinque i mezzi controllati, insieme a 52 persone identificate. Una persona di nazionalità nigeriana è stata denunciata per inottemperanza al decreto di espulsione. I controlli hanno interessato poi alcuni esercizi commerciali di viale Gramsci. Su tre ispezionati due sono stati 2 sono stati contravvenzionati per inosservanza alle norme ministeriali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per carenze igienico – sanitarie elevando sanzioni per un totale di 1.400 euro.I controlli sono continuati questa mattina in alcuni esercizi commerciali di viale Gramsci dove il capitano del Nucleo Operativo Radiomobile del Comando Provinciale Francesca Romana Fiorentini ha fatto un primo punto, nel video, sui risultati ottenutiLe operazioni hanno previsto l'impiego di 6 pattuglie, due squadre del 5° Reggimento Carabinieri Emilia Romagna, e due pattuglie del NAS di Parma