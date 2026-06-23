Rotary Vignola Castelfranco Bazzano: il presidente Paolo Botti passa la campana ad Alessandro Fibbia

Si chiude alla fine del mese di giugno l’annata 2025-2026 del Club Rotary Vignola Castelfranco Bazzano con la presidenza di Paolo Botti che passa le consegne ad Alessandro Fibbia per l’annata 2026-2027.Durante la serata del passaggio della campana, alla presenza di numerose autorità civili e rotariane, il presidente uscente ha elencato le attività dell’annata che sta finendo.

‘Sono stati realizzati 23 incontri serali con ospiti di riguardo, dal viceministro Valentino Valentini all’arcivescovo Erio Castellucci e all’onorevole Patriarca. Nel complesso delle attività svolte, sia nei citati incontri che nelle attività sociali del Club, si sono registrate più di 1300 presenze; oltre alle citate serate, ci sono stati altri incontri come la Lectio Magistralis di Nino Cartabellotta a cui hanno preso parte circa 300 persone, di cui 22 tra sindaci e delegati, 3 consiglieri regionali, l’assessore alla sanità della regione e molte altre autorità.

Oltre a questo, è stato anche realizzato un sabato di prevenzione cardio vascolare a Castelfranco Emilia con circa 70 presenti e con la collaborazione di Amici del Cuore Modena e Croce Blu Castelfranco.Nel corso dell’anno sono stati richiesti e ottenuti 7 patrocini alle attività svolte, sia dalla Regione che dai comuni di Modena, Formigine, Vignola e Castelfranco Emilia.Sono stati realizzati services per circa 32.000 euro, sia sul territorio locale che all’estero, grazie alla collaborazione tra il Club e il Comando Operativo di vertice Interforze, che coordina le attività nei teatri di peace-keeping in cui opera il nostro esercito.

Localmente si è puntato a service sulla fragilità, favorendo le iscrizioni di alcuni ragazzi alle attività sportive di Highlanders Formigine, oltre al progetto “Bella mossa estate” in collaborazione con CSI Modena che ha consentito di svolgere due settimane di attività presso la palestra della scuola Levi di Vignola. Con l’acquisto di tre defibrillatori, installati presso le nuove sedi delle scuole superiori del plesso di Vignola, il Club ha contribuito a coprire tutte le esigenze delle scuole di Vignola’.