Rotatoria Finzi-Romania: chiusura della circolazione nelle ore serali

In particolare, via Romania sarà interdetta su entrambi i sensi di marcia, dall’uscita della tangenziale 8, che viene chiusa, alla rotatoria con via Francia. Il percorso alternativo consigliato è l’uscita 7 della tangenziale, via Danimarca, via Francia e via Romania. La circolazione sarà sospesa anche su viale Finzi, dalla rotatoria con gli svincoli della tangenziale in direzione Bologna fino a via Romania.Il provvedimento è necessario per consentire i lavori di asfaltatura della rotatoria tra le vie Romania e Finzi in corso di realizzazione nell’ambito degli interventi di urbanizzazione previsti nel Piano particolareggiato di iniziativa privata dell’ex Consorzio Agrario a cura di Esselunga.

La nuova rotatoria consentirà di fluidificare il traffico nel quartiere e di aumentare la sicurezza degli automobilisti nelle manovre di svolta. Costituita da tre bracci, con un diametro esterno di 35 metri, l’infrastruttura permetterà in particolare di facilitare una più rapida evasione in particolare delle manovre con direzione est-sud e nord-est.



Da lunedì 15 circolazione sospesa anche in via Portovenere

Il provvedimento da lunedì 15 a giovedì 18 luglio. Il percorso alternativo è via Portovenere, via Oneglia, via La Spezia e via Vignolese

Da lunedì 15 a giovedì 18 luglio sarà sospesa la circolazione in via Portovenere, all’altezza del civico 21, per consentire lavori di allacciamento alla rete fognaria pubblica. Il percorso alternativo è via Portovenere, via Oneglia, via La Spezia e via Vignolese.

Nella stessa via, in corrispondenza dei lavori, sarà vietata la sosta, con rimozione, su entrambi i lati della carreggiata, ma sarà garantito l’accesso alle proprietà laterali e attività.