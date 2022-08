Rotore, dopo 15 anni l'attesa ordinanza: gli amministratori garantiscano la sicurezza

Garantire la sicurezza e la manutenzione dell’area del cosiddetto “rotore”, edificio da anni in stato di abbandono nella zona tra via Finzi e via Borellini a Modena. È l’obiettivo dell’ordinanza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli che nei giorni, dopo un sopralluogo avvenuto a seguito dell'ennesimo appello (pubblicato da La Pressa), di alcuni residenti dalla zona, ha intimato agli amministratori della ditta Insula srl di Carpi, liquidatrice dell’immobile, di “porre in essere ogni adeguato intervento volto a evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, abbandono di rifiuti e situazioni di pericolo per l’ordine pubblico e l’integrità fisica della popolazione”. In sostanza, risolvere in modo efficace e duraturo quella situazione di degrado, abbandono e pericolosità dell'area dell'ex mercato bestiame che da quasi 20 anni giace in stato di totale abbandono dopo il fallimento dei progetti di riqualificazione dell'area stessaGià nell’agosto dello scorso anno la ditta era stata diffidata ad assicurare la custodia e la manutenzione dell’area. Sul tema sono stati numerose anche le segnalazioni da parte dei residenti e in luglio si sono verificati alcuni incendi che hanno interessato materiali abbandonati e sono stati previsti dalla Polizia locale anche interventi per prevenire e reprimere il fenomeno dell’abbandono di rifiuti.