Ruba auto davanti al Pronto Soccorso: arrestato poco dopo

Aveva approfittato di un momento di distrazione del proprietario che aveva lasciato per pochi istanti il veicolo aperto con le chiavi inserite nel cruscotto, davanti all’ingresso del Pronto Soccorso del Policlinico, per facilitare la salita a bordo del figlio infortunato appena dimesso, per rubare il mezzo.Un furto avvenuto davanti agli occhi e a pochi metri dal proprietario che subito ha allertato il 113. La Volante ha intercettato poco dopo l'auto appena rubata all'altezza di via Giardini, intimando l'alt al conducente. Ma l'uomo alla guida, vistosi braccato, ha deciso di non arrendersi. Non si è fermato ed ha accellerato, mettendo in pericolo anche gli altri utenti della strada. Dopo un breve inseguimento, la Volante è riuscita a bloccare ogni via di fuga all’altezza di viale Amendola.Il 54enne, già noto alla Polizia di Stato, è stato portato in questura. In evidente stato di alterazione psicofisica da assunzione di bevande alcoliche, è stato sottoposto a prova alcoltest, che ha dato esito positivo, motivo per il quale, è stato, oltre all'arresto per furto, anche denunciato ai sensi del Codice della Strada per guida sotto l’influenza dell’alcool.