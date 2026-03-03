Nel contempo un’altra pattuglia della Squadra Mobile si è portata presso il condominio dalla quale era stato visto uscire l’indagato, risalendo alla vittima, appunto l’83enne, che nel frattempo si era resa conto di essere stata raggirata.Nell'udienza di questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. In corso indagini per risalire all’identità dell’altro uomo, complice nell'operazione di raggiro.
Si finge poliziotto e deruba una anziana: arrestato 19 enne
Da Napoli in trasferta a Modena, è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato su un treno per Bologna. Poco prima era uscito da un appartamento al Villaggio Zeta dove aveva raggirato e derubato una donna di 83 anni
