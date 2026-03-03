Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Si finge poliziotto e deruba una anziana: arrestato 19 enne

Da Napoli in trasferta a Modena, è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato su un treno per Bologna. Poco prima era uscito da un appartamento al Villaggio Zeta dove aveva raggirato e derubato una donna di 83 anni

Aveva contattato più volte al telefono, sia su rete fissa sia sul cellulare, una donna di 83enne residente in un appartamento in un condominio al Villaggio Zeta di Modena, qualificandosi appartenente alla Polizia di Stato e invitandola a raccogliere tutto l’oro in suo possesso in quanto da lì a breve sarebbe giunto un suo collega per effettuare verifiche nell’ambito di un’indagine per un furto avvenuto in un’oreficeria. Di fatto, subito dopo, si era presentato a casa dell’anziana un altro uomo, sedicente poliziotto, che aveva prelevato i gioielli, tra cui una spilla con il nome della vittima. Gioiello che non ha lasciato dubbi sulle sue responsabilità nel momento in cui gli agenti della Polizia di Stato lo hanno fermato mentre, salito su un treno per Bologna, si stava allontanando da Modena. Tra i vari monili che nascondeva c'era anche la spilla con il nome della donna.Il tutto era iniziato poco prima durante le attività di controllo del territorio della Squadra Mobile. Gli agenti avevano notato un giovane, in zona villaggio zeta, uscire da un condominio con fare sospetto e salire frettolosamente a bordo di un taxi.
Lo hanno quindi seguito in ogni suo spostamento fino alla stazione ferroviaria; una volta salito su un treno regionale diretto a Bologna, l’indagato è stato fermato dai poliziotti poco prima che il convoglio ripartisse. Nella sua disponibilità sono stati rinvenuti diversi monili e una spilla riportante il nome della anziana derubata poco prima. .
Nel contempo un’altra pattuglia della Squadra Mobile si è portata presso il condominio dalla quale era stato visto uscire l’indagato, risalendo alla vittima, appunto l’83enne, che nel frattempo si era resa conto di essere stata raggirata.Nell'udienza di questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. In corso indagini per risalire all’identità dell’altro uomo, complice nell'operazione di raggiro.
