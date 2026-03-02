Modena, l'ordine dei medici premia i decani della medicina

Una vita dedicata alla medicina. È quella vissuta dagli 82 professionisti premiati dall’Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri di Modena in occasione dell’assemblea annuale degli iscritti. In un clima festoso sono state consegnate 68 medaglie d’oro per il 50° anno dalla laurea, dodici medaglie per il 60° e due il 70° anniversario dalla laurea in medicina.

Tra i premiati per le “nozze d’oro professionali” c’era anche l’ex presidente dell’Ordine di Modena Nicolino D’Autilia.

'Questa cerimonia è un’occasione per esprimere la nostra gratitudine a colleghe e colleghi che da almeno 50 anni si dedicano alla tutela della salute delle nostre comunità con competenza, impegno e passione – dichiara il presidente dell’Ordine di Modena Carlo Curatola – Con il loro lavoro quotidiano, spesso svolto in condizioni difficili (pensiamo solo al Covid), hanno contribuito a rafforzare la fiducia dei cittadini nella professione medica e odontoiatrica. Continueremo a sostenere e valorizzare i medici non solo con le medaglie, ma soprattutto con iniziative dedicate alla formazione, tutela della professione e miglioramento delle condizioni di lavoro', conclude Curatola.