Modena, l'ordine dei medici premia i decani della medicina

'Con il loro lavoro quotidiano, spesso svolto in condizioni difficili (pensiamo solo al Covid), hanno contribuito a rafforzare la fiducia dei cittadini'

Una vita dedicata alla medicina. È quella vissuta dagli 82 professionisti premiati dall’Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri di Modena in occasione dell’assemblea annuale degli iscritti. In un clima festoso sono state consegnate 68 medaglie d’oro per il 50° anno dalla laurea, dodici medaglie per il 60° e due il 70° anniversario dalla laurea in medicina.

Tra i premiati per le “nozze d’oro professionali” c’era anche l’ex presidente dell’Ordine di Modena Nicolino D’Autilia.

'Questa cerimonia è un’occasione per esprimere la nostra gratitudine a colleghe e colleghi che da almeno 50 anni si dedicano alla tutela della salute delle nostre comunità con competenza, impegno e passione – dichiara il presidente dell’Ordine di Modena Carlo Curatola – Con il loro lavoro quotidiano, spesso svolto in condizioni difficili (pensiamo solo al Covid), hanno contribuito a rafforzare la fiducia dei cittadini nella professione medica e odontoiatrica. Continueremo a sostenere e valorizzare i medici non solo con le medaglie, ma soprattutto con iniziative dedicate alla formazione, tutela della professione e miglioramento delle condizioni di lavoro', conclude Curatola.  

Caso Ausl di Modena, bordata della Cisl contro Cgil: 'Si vergogni e chieda scusa'

Referendum, le ragioni del No: stasera a Modena presentazione del libro di Mauro Sentimenti

Omicidio stradale, rom nel mirino: 'Che tipo di integrazione stiamo attuando a Modena?'

Appalti illeciti nella logistica: 120 lavoratori irregolari, perquisizioni a Modena

Cgil e Uil: 'Ausl Modena, gestione fallimentare: bruciato un milione di euro per i lavoratori'

Referendum giustizia, sì e no, gli appuntamenti: oggi in città arriva Gasparri

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Cara Hera, la meccanica dei cassonetti è completamente inadeguata: sono già rotti o bloccati

Pavimentazione sconnessa, anziana cade, guardie Kronos segnalano

Modena, addio sacchi in strada: continua la reintroduzione dei cassonetti

