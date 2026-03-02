Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena: addio ad Adelio Peroni, padre della moderna raccolta rifiuti

Modena: addio ad Adelio Peroni, padre della moderna raccolta rifiuti

Aveva 91 anni: domani alle 12.30 funerali alla chiesa di Cognento

1 minuto di lettura

Lutto nel mondo della amministrazione pubblica emiliana. E' morto a 91 anni Adelio Peroni, manager pubblico modenese, padre della moderna raccolta rifiuti. 'Se ne va un pezzo di storia di Modena - scrive il consigliere regionale Pd Giancarlo Muzzarelli -. Quella dei servizi pubblici legati alla pulizia della città. Dai servizi privati ad Amnu nel 1982 poi Amiu nel 1971 e via via verso integrazioni e buoni servizi. Penso sia giusto dire grazie all'amico e al professionista per le sue competenze e il suo rigore. Oggi - lunedì 2 marzo - alle 18 a Terracielo funeral home sarà recitato il rosario, domani alle 12.30 funerali alla chiesa di Cognento. Adelio Peroni lascia le figlie Elisabetta e Alessandra e i nipoti Vittorio, Francesco e Nicolò.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
La 'non area' nomadi di San Matteo: 12 anni fuori dalle regole

La 'non area' nomadi di San Matteo: 12 anni fuori dalle regole

Sfuma il sogno salvezza: il Volley Modena non riesce a reagire e il Club Italia passa 3-0

Sfuma il sogno salvezza: il Volley Modena non riesce a reagire e il Club Italia passa 3-0

Cittadella Vis Modena, battuta d'arresto col Tropical Coriano

Cittadella Vis Modena, battuta d'arresto col Tropical Coriano

'Omicidio stradale, chi guidava l'auto proveniva dal campo nomadi abusivo: deve essere sgomberato e chiuso'

'Omicidio stradale, chi guidava l'auto proveniva dal campo nomadi abusivo: deve essere sgomberato e chiuso'

Cara Hera, la meccanica dei cassonetti è completamente inadeguata: sono già rotti o bloccati

Cara Hera, la meccanica dei cassonetti è completamente inadeguata: sono già rotti o bloccati

Omicidio stradale: il 20enne arrestato dimorava nel campo nomadi abusivo a San Matteo

Omicidio stradale: il 20enne arrestato dimorava nel campo nomadi abusivo a San Matteo

Articoli più Letti Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Pavimentazione sconnessa, anziana cade, guardie Kronos segnalano

Pavimentazione sconnessa, anziana cade, guardie Kronos segnalano

Modena, addio sacchi in strada: continua la reintroduzione dei cassonetti

Modena, addio sacchi in strada: continua la reintroduzione dei cassonetti

Perdono il sentiero tracciato e chiamano i soccorsi

Perdono il sentiero tracciato e chiamano i soccorsi

Picchetto Si Cobas alla FedEx: spostati con la forza i lavoratori davanti ai cancelli

Picchetto Si Cobas alla FedEx: spostati con la forza i lavoratori davanti ai cancelli