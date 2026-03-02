Lutto nel mondo della amministrazione pubblica emiliana. E' morto a 91 anni Adelio Peroni, manager pubblico modenese, padre della moderna raccolta rifiuti. 'Se ne va un pezzo di storia di Modena - scrive il consigliere regionale Pd Giancarlo Muzzarelli -. Quella dei servizi pubblici legati alla pulizia della città. Dai servizi privati ad Amnu nel 1982 poi Amiu nel 1971 e via via verso integrazioni e buoni servizi. Penso sia giusto dire grazie all'amico e al professionista per le sue competenze e il suo rigore. Oggi - lunedì 2 marzo - alle 18 a Terracielo funeral home sarà recitato il rosario, domani alle 12.30 funerali alla chiesa di Cognento. Adelio Peroni lascia le figlie Elisabetta e Alessandra e i nipoti Vittorio, Francesco e Nicolò.
Modena: addio ad Adelio Peroni, padre della moderna raccolta rifiuti
Aveva 91 anni: domani alle 12.30 funerali alla chiesa di Cognento
