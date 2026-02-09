Modena: controlli in esercizi centro storico, sanzioni per 40.000 euro

Sessantacinque bombole di gpl, per un quantitativo di 885 kg di combustibile, illecitamente custodite e utilizzate per alimentare “funghi riscaldanti” e sette lavoratori non autorizzati.

Sono i principali elementi di irregolarità contestate sabato sera nel corso di controlli disposti da una operazione congiunta di Polizia di Stato, Polizia Locale e Vigili del Fuoco. Nel corso dell'operazione è stata prescritta la rimozione dall’interno dei locali dei “funghi” entro 30 giorni, in quanto gli stessi devono essere utilizzati all’esterno, ridefinita la capienza massima dei locali a 100 persone in funzione delle dimensioni delle uscite di sicurezza e comunicata ai titolari delle licenze l’impossibilità di utilizzo di fiamme libere.



L’ispettorato Territoriale del Lavoro ha accertato la presenza complessiva di 7 lavoratori non autorizzati, motivo per il quale è stata prescritta la sospensione dell’attività in caso di mancata regolarizzazione delle posizioni lavorative. In relazione alle irregolarità accertate e all’inadempienza delle relative prescrizioni obbligatorie, saranno elevate sanzioni amministrative per oltre 40mila euro. Nei confronti del titolare di un locale è stata altresì disposta l’immediata sospensione dell’attività, essendo stata riscontrata la mancanza del piano di emergenza ed evacuazione.La Polizia Locale ha effettuato verifiche tecniche sugli impianti audio e sulla regolarità della documentazione amministrativa e dei titoli autorizzativi, per i quali sono in corso ulteriori accertamenti.L’attività ha visto l’impiego di più pattuglie della Polizia di Stato, coordinate dalla Squadra Amministrativa della Questura, unitamente ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale e all’Ispettorato del Lavoro.Il servizio congiunto, dopo una preliminare ricognizione del territorio, ha consentito di controllare amministrativamente due pubblici esercizi. In atto a cura della Squadra Amministrativa della Questura verifiche sulla regolarità delle licenze.